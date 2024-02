Sette rapine in cinque giorni: presa la baby gang delle fermate

Più di un raid al giorno. Sempre armi in pugno. Quasi sempre alle fermate dei mezzi pubblici. Sei ragazzini, egiziani e tunisini tra i 16 e 17 anni, sono stati arrestati all’alba di mercoledì 28 febbraio in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il gruppo, stando a quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Greco Turro insieme alla squadra mobile di Milano e a quella di Napoli, tra il 27 novembre e il 1° dicembre del 2023 avrebbe messo a segno sette rapine mettendo nel mirino giovani studenti tra i 16 e 20 anni e puntando quasi esclusivamente a cellulari. In un’occasione, una delle vittime ha riportato una prognosi di 20 giorni dopo essere stata colpita alla fronte con una bottiglia.

I sei, che utilizzavano bottiglie e coltelli durante i loro raid, avrebbero colpito alla fermata sotterranea del tram 7 Arcimboldi-Ateneo Nuovo (presso l'Università Bicocca), alla fermata della M5 Bicocca, alla fermata del bus 52 in piazzale Egeo, in viale Fulvio Testi (angolo via Santa Monica) e a bordo del tram 31. I baby rapinatori, secondo le indagini, sono tutti collegati a “Casa Testi”, comunità per minori milanese, struttura nella quale, nell'ultimo anno, gli agenti del commissariato hanno effettuato due perquisizioni, un arresto in flagranza e quattro fermi.

Gli arrestati, portati nelle carceri minorili di Milano e Napoli, sono stati riconosciuti dalle loro vittime e incastrati anche da foto e video pubblicati sui social con addosso alcuni degli abiti che indossavano al momento delle rapine.