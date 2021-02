Milano, furti e rapine ai Tir in sosta: presa la banda. Anche due sequestri di persona

Rapinavano autotrasportatori in sosta presso varie aree industriali, poi rivendevano la refurtiva a dei ricettatori. A partire da una di queste rapine, i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda hanno sgominato la banda, indagando in tutto tredici persone. Cinque di loro sono state arrestate all'alba di martedì 9 febbraio 2021. Si trovano ora a San Vittore.

Stando alle indagini, il gruppo criminale sarebbe responsabile di cinque furti e tre rapine tra agosto e ottobre 2020. In due delle rapine, tra l'altro, gli autotrasportatori sono stati sequestrati durante il fatto e poi rilasciati in un'area industriale di Liscate (Milano). Le indagini sono scaturite a partire dalla rapina commessa a Basiano (Milano) il 31 agosto 2020 all’esterno di uno stabilimento logistico, ai danni di un autotrasportatore in sosta, nel corso della quale erano state asportate decine di confezioni di olio per motore, per un valore di circa 30 mila euro.

Tra l'altro, durante l'indagine, il 15 settembre 2020 i carabinieri avevano fermato (e indagato per ricettazione) un uomo di 22 anni, romeno, sorpreso a Segrate alla guida di un furgone pieno di computer e monitor per un valore di oltre 600 mila euro, appena rapinati a Cavenago Brianza (Mb). I cinque ora arrestati sono stati ricondotti a quella rapina, così come al furto ai danni di un Tir in sosta a Liscate il 30 ottobre 2020. Il 3 dicembre, invece, i carabinieri avevano fermato sette uomini (quattro romeni e tre ecuadoriani) a Milano e Settimo Milanese, considerati i responsabili di una rapina avvenuta a Treviglio (Bg) nonché in possesso di elettrodomestici e altri beni rubati, trovati in un capannone di Settimo Milanese, base logistica della banda.