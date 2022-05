Due rapine in 10 minuti: il bandito con la mascherina preso dai 'falchi'

Due colpi in dieci minuti. Ma subito dopo le manette. Un ragazzo di 25 anni, un brasiliano arrivato un paio di mesi fa in Italia, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di rapina aggravata continuata dopo aver messo a segni due blitz in due negozi.

A incastrarlo sono stati i "falchi" della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali, che stavano effettuando dei servizi in centro dopo una serie di raid avvenuti negli ultimi giorni. E sono stati proprio loro a intervenire, alle 16.20, in un centro estetico di via Sebeto che era stato appena svaligiato da un giovane che si era presentato con un coltello in mano e con il volto coperto da una mascherina anti covid. Mentre gli agenti raccoglievano le testimonianze e le descrizioni delle vittime, alle 16.30 un nuovo allarme per un altro colpo in un negozio di abbigliamento di piazza Virgilio, a 400 metri di distanza.

I poliziotti hanno così iniziato a dare la caccia al bandito, che è stato rintracciato pochi minuti dopo in piazzale Cadorna. Riconosciuto proprio grazie alle descrizioni dei negozianti, il 25enne è stato fermato e trovato in possesso del coltello e dei 900 euro appena rapinati. Gli agenti hanno anche effettuato una perquisizione a casa del ragazzo - che vive da un familiare in zona Porta Genova - alla ricerca di altre tracce utili.

Il sospetto, infatti, è che il giovane sia il responsabile di altre rapine sotto la Madonnina. Lo scorso lunedì due raid identici erano avvenuti in una gioielleria di via Medici e in un salone di una parrucchiera in via Morigi nel giro di cinque minuti. Anche in quel caso a entrare in azione era stato un malvivente con mascherina e coltello. Il 25enne si trova ora a San Vittore.