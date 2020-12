Rapine violente in centro a Milano: scattano le perquisizioni, smantellata una banda

Smantellati dalla squadra mobile di Milano alcuni gruppi organizzati dediti a rapine nelle zone centrali della città. Gli agenti hanno eseguito otto perquisizioni in città, a Greco e Garibaldi, ma anche a Cinisello Balsamo e in provincia di Bergamo. I reati sono stati compiuti in orari serali e notturni in varie zone di Milano, soprattutto in zona Monforte e Garibaldi.

Il modus operandi era spesso simile: si trattava di avvicinare la vittima di turno, distraendola con un qualche pretesto. I malviventi infine, usando anche violenza fisica, si impossessavano di oggetti preziosi come gioielli e smartphone. E proprio durante le perquisizioni gli agenti hanno trovato diversi smartphone, sui quali sono in corso gli accertamenti per risalire ai proprietari, ma anche vestiti che potrebbero essere stati indossati dai rapinatori durante i colpi.