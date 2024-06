Rolex, collanine, telefoni: rapinatori scatenati a Milano

Colpire, prendere il bottino, fuggire. Rapinatori scatenati a Milano, dove nelle ultime ore si è verificata una serie "importante" di furti, scippi e rapine. Due gli obiettivi preferiti dei ladri: orologi di lusso e collanine, ultimamente sempre più "ricercate" dai malviventi.

Come successo domenica mattina alle 8 in piazza Durante, dove un 20enne peruviano è stato minacciato con un coltello da un 18enne egiziano che gli ha portato via la catenina e il telefono. La vittima è finita in ospedale per una lieve contusione, mentre il giovane rapinatore è stato bloccato e denunciato per rapina dai carabinieri del radiomobile. E sempre i militari, praticamente in contemporanea, in via Costa hanno arrestato un 19enne, anche lui egiziano, che aveva spruzzato dello spray al peperoncino negli occhi di un 35enne peruviano per poi spingerlo a terra e rubargli due cellulari.

Qualche ora prima, all'alba, a finire nel mirino degli scippatori era stata invece una 21enne danese, turista a Milano, che in via Vitruvio - a due passi dalla stazione - è stata aggredita da un giovane gambiano che è stato prima inseguito dai passanti e poi arrestato dalla polizia. Immagini molto simili a quelle andate in scena poco dopo le 22 di venerdì sera in viale Sarca: lì a farne le spese è stata una 70enne turista tedesca, aggredita mentre entrava nella fermata di Bignami insieme al marito e scippata di due collanine in oro. Lei e il compagno hanno rincorso uno dei rapinatori - un 20enne egiziano arrestato dalle volanti -, ma non sono riusciti a recuperare il bottino.

Capitolo Rolex. Venerdì pomeriggio, verso le 16.30, un cinese di 29 anni è stato sorpreso alle spalle in Foro Bonaparte da tre uomini che gli hanno immobilizzato il polso e gli hanno portato via uno Yacht master dal valore di 30mila euro. Meno di 24 ore dopo, alle 12.30 di sabato, una 90enne italiana è stata invece minacciata in via Marghera da una donna che le ha poi strappato un Rolex da 7mila euro, facendo perdere le proprie tracce.