Il rapinatore che cerca di aggredire tutti con un ombrello

Un ombrello come "arma". Un uomo di 27 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato martedì sera a Milano con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso dopo aver cercato di derubare un 18enne italiano in corso Garibaldi.

Il giovane, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è stato avvicinato dal 27enne che lo ha fermato in strada con la scusa di chiedergli un'indicazione mentre il complice - poi scappato - cercava di sfilargli un iPhone 13 dalla tasca.

Dopo la reazione della vittima, l'aggressore ha preso l'ombrello che stava utilizzando per ripararsi dalla pioggia e ha cercato di colpirlo. Lo stesso ha poi fatto con i poliziotti intervenuti, che lo hanno però "disarmato" a portato via in manette.