Il rapinatore "famoso" incastrato dalle telecamere (e dalla sua faccia)

Troppo noto per passare inosservato. Troppo "famoso" perché gli investigatori non lo riconoscessero. Un uomo di 44 anni, un cittadino italiano con numerosissimi precedenti alle spalle, è stato arrestato nei giorni scorsi a Milano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ritenuto responsabile di una rapina a mano armata, di una tentata rapina - entrambe in farmacia - e di un furto aggravato in un supermercato.

A incastrarlo dopo i tre blitz, tutti messi a segno nelle ultime settimane, sono stati i poliziotti del commissariato Quarto Oggiaro. Gli investigatori, guardando le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza dei negozi colpiti, hanno immediatamente identificato il 44enne, già "ripetutamente arrestato e denunciato negli anni scorsi per i reati di furto, rapina e ricettazione", hanno sottolineato dalla questura.

Così è scattata l'ordinanza, firmata gal Gip Roberto Crepaldi. Il modus operandi dei raid era sempre lo stesso: l'uomo, dopo essersi parzialmente camuffato, entrava nelle farmacie, andava dietro il bancone, minacciava le vittime - in un caso con un coltello, in un altro con un paio di forbici - e poi fuggiva col bottino. Nel blitz al supermercato, invece, aveva approfittato di un momento di distrazione di una commessa per forzare la cassa e rubare i contanti. Per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.