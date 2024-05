Il bandito armato e le due rapine fotocopia in 15 minuti. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due colpi in un quarto d'ora. Il terzo cinque giorni dopo. Sempre con lo stesso modus operandi. Un ragazzo di 25 anni, un italiano con precedenti, è stato fermato nelle scorse ore dalla polizia a Milano perché sospettato di aver messo a segno tre rapine tra il 25 e il 30 aprile scorsi.

Le indagini della IV sezione dell'ufficio prevenzione generale sono iniziate proprio il giorno della festa della Liberazione, quando un uomo armato di pistola aveva fatto irruzione in un negozio di via Palmanova fallendo però il raid per la pronta reazione della dipendente, che era riuscita a chiedere aiuto a un passante. Quindici minuti dopo, il film era andato in scena praticamente identico in una farmacia di via Mario Pieri, con un bottino di 200 euro. Il 30 aprile l'ultimo blitz. Quella volta nel mirino era finita una parafarmacia di via Marescalchi, da dove il rapinatore era fuggito con 1000 euro dopo aver minacciato il dipendente con un'arma.

Grazie alle attività tecniche e all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti a identificare il 25enne. Per lui è scattato un fermo di indiziato di delitto eseguito dagli agenti del commissariato Mecenate.