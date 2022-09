I rapinatori che minacciavano i farmacisti con un coltello da cucina

Si erano specializzati nelle rapine in farmacia. Ne avevano "collezionate" cinque (uno dei due) e sei (l'altro), tra Pavia e (in un caso) Torrevecchia Pia. I carabinieri li avevano però arrestati, a febbraio, dopo un colpo a Vizzolo Predabissi, nell'hinterland sud-est di Milano. Successivamente sono partite le indagini sui due, che hanno permesso di capire come fossero, appunto, rapinatori seriali.

Ora la procura di Pavia ha formalizzato le accuse contro di loro, e i carabinieri hanno nuovamente eseguito gli arresti. Il più anziano, un 62enne, è stato raggiunto presso la sua abitazione, mentre al più giovane, un 38enne, il provvedimento è stato notificato direttamente presso il carcere di Lodi, dove si trova appunto da febbraio. Entrambi risiedono nel Lodigiano.

Il modus operandi era sempre lo stesso. Il 62enne fungeva da palo e attendeva il complice all'esterno della farmacia: questi entrava, travisato con una mascherina e brandendo un coltello da cucina, minacciava i dottori e si faceva consegnare l'incasso. La sequenza delle rapine contestate parte dal mese di novembre del 2021 e arriva al mese di febbraio del 2022, con il colpo a Vizzolo Predabissi, in seguito al quale è stato rinvenuto il bottino di quella rapina ed anche il coltello da cucina usato per minacciare i farmacisti. Gli investigatori hanno calcolato che, in totale, le rapine hanno fruttato circa 3.500 euro.