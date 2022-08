L'imprenditore in vacanza a Forte dei Marmi, i finti finanzieri e le rapine armi in pugno

Sembrava una "classica" rapina subita da due imprenditori, un italiano di 32 anni e un cinese di 31 anni: un commando di falsi finanzieri che, simulando una perquisizione armati di pistola, avevano colto l'occasione per immobilizzarli con fascette da elettricista e li avevano derubati di parecchio denaro, dei telefoni cellulari e dell’auto di grossa cilindrata di uno dei due. Era il 5 novembre 2021 e il parcheggio del McDonald's di corso Giulio Cesare a Torino era diventato teatro del blitz, rapido e riuscito. Ma i carabinieri nel nucleo investigativo di Vercelli, che hanno condotto le indagini con i colleghi della compagnia Oltre Dora del capoluogo piemontese, ora hanno scoperto una realtà diversa: una delle due apparenti vittime, in realtà, era complice della banda.

Venerdì 5 agosto 2022 sono scattati gli arresti: quattro, di cui tre in periferia di Milano - tra Rozzano, Corsico e Sesto - e uno a Forte dei Marmi, dove è stato fermato proprio l'imprenditore ritenuto in un primo momento uno dei derubati dal commando. Sono state raccolte altre numerose prove su quell'episodio, su una rapina commessa a marzo 2022 ai danni di una agenzia immobiliare di Opera e su una tentata rapina a un uomo, residente in periferia di Milano, che gravitava nel mondo del traffico di sostanze stupefacenti.

A Rozzano, nel corso delle operazioni, è stato rintracciato un evaso dagli arresti domiciliari, in possesso di una pistola con matricola abrasa. Nel suo appartamento è stato identificato e denunciato un altro uomo trovato in possesso di 480 grammi di marijuana. Sempre lì sono stati trovati trovati anche circa 1.600 euro, un paio di manette, una maschera in lattice e un finto tesserino delle forze dell’ordine.