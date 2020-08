Milano, serie "record" di furti e rapine: 4 colpi in meno di 4 ore, sei persone in manette

Più di un colpo all'ora. E sei persone finite in carcere. Incredibile serie di furti e rapine a Milano, dove mercoledì si sono verificati quattro blitz nel giro di tre ore e mezza.

La serie si è aperta alle 14.30 in via Padova, dove un uomo di 50 anni - un cittadino tunisino con cittadinanza tedesca - ha cercato di rapinare il Penny Market. Il 50enne, dopo aver messo 25 euro di merce in una busta, si è avviato all'uscita e ha colpito l'addetto alla sicurezza che è comunque riuscito a bloccarlo e consegnarlo alla polizia.

Meno di due ore dopo, alle 16.20, sono stati di nuovo i poliziotti ad arrestare - con l'accusa di furto - un 52enne, cittadino italiano, che ha pensato bene di uscire dall'Esselunga di via Cena con 300 euro di prodotti non pagati. Anche lui è stato fermato dalla vigilanza, che non lo aveva mai perso di vista, e portato via dalla Volante.

Alle 17.45 è stata la volta di tre donne, di 21, 24 e 26 anni, tutte con precedenti. Le tre dopo aver arraffato cosmetici e cibi per un valore di 200 euro dall'In's di via Minerbi, hanno intimato alla cassiera di lasciarle passar altrimenti le avrebbero danneggiato l'auto. Anche per loro, però, il colpo non è andato a buon fine e sono scattate le manette.

La stessa sorte 15 minuti dopo è toccata a un 45enne dell'Ecuador. L'uomo e un complice, che è riuscito a fuggire, si sono presentati nel negozio "Game 7 athletics" di piazzale Argentina e con la scusa di provare dei vestiti, hanno staccato le placche anti taccheggio e hanno cercato di guadagnarsi la fuga. A bloccare il ladro è stata una commessa, che si è anche beccata un pugno in pieno volto. La donna fortunatamente non ha avuto bisogno delle cure dei medici, mentre la giornata del rapinatore è finita nel carcere di San Vittore.