Rapinatori in azione in Gae Aulenti: ragazzi aggrediti con lo storditore elettrico dal branco

Stesso copione. Stesse armi. Quattro ragazzi - due 19enni italiani, un coetaneo ivoriano e un 18enne, anche lui italiano - sono stati arrestati nella notte tra giovedì e venerdì a Milano con le accuse di rapina pluriaggravata e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver messo a segno due blitz in piazza Gae Aulenti.

L'allarme è scattato poco prima dell'una, quando i giovani - tutti con il cappuccio tirato sulla testa e con una bandana a coprire parte del viso - hanno aggredito un 33enne che era insieme ad alcuni amici. Il branco ha mostrato all'uomo uno storditore elettrico, provocando delle scosse per provare che fosse attivo, e gli ha intimato di consegnare il giubbotto. La vittima, però, si è opposta e ne è nata una colluttazione, con i banditi che sono fuggiti.

A interrompere la loro corsa ci hanno pensato i poliziotti, che li hanno bloccati poco lontano nonostante un loro tentativo di reazione. Proprio mentre gli agenti identificavano i quattro, alla Volante si è avvicinato un 19enne italiano che ha raccontato di essere stato aggredito qualche minuto prima e di essere stato colpito per cinque volte con lo storditore elettrico dai rapinatori, che gli avevano portato via un iPhone. In effetti i quattro sono stati trovati con ancora addosso il cellulare del giovane e 400 euro in contanti, che potrebbero aver rubato ad altre vittime. Per loro sono scattate la manette.