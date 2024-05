Presa la "banda della Ypsilon": pistola e passamontagna per le rapine in coppia

Traditi dall'auto. Due uomini - un 32enne e un 50enne, entrambi italiani ed entrambi con precedenti - sono stati arrestati nel weekend a Milano con l'accusa di tentata rapina aggravata dopo aver cercato di "assaltare" una farmacia di viale Suzzani.

A bloccare i due proprio un attimo prima che entrassero in azione sono stati i "falchi" della VI sezione della squadra mobile, guidati da Filippo Bosi. Gli agenti erano sulle loro tracce da una settimana dopo che nella zona nord della città - tra Comasina, Dergano e Niguarda - erano stati segnalati una serie di colpi messi a segno da due uomini arrivati sempre a bordo di una Lancia Ypsilon.

Gli investigatori hanno così iniziato a dare la caccia alla macchina, poi risultata rubata, e sabato pomeriggio l'hanno agganciata proprio in viale Suzzani. Senza accorgersi di essere seguiti, il conducente e il complice hanno fatto una serie di giri fuori dalla farmacia per poi fermarsi a pochi metri dall'ingresso. A quel punto i poliziotti hanno accerchiato il veicolo e sono intervenuti, sorprendendo il più giovane dei due - sul sedile passeggero - mentre indossava un passamontagna, con una pistola in pugno. Il 50enne e il 32enne sono così stati bloccati e arrestati dai poliziotti, che hanno verificato che l'arma era in realtà una replica scacciacani di una Beretta.

Al momento alla coppia viene contestata la tentata rapina, ma le indagini sono soltanto all'inizio. Lunedì scorso un tabacchi di viale Rubicone era stato svaligiato da due banditi armati, che avevano lasciato la loro macchina davanti alla porta d'ingresso. La firma sul colpo potrebbe essere sempre della "banda della Ypsilon". E quello potrebbe non essere l'unico loro raid.