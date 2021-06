L'uomo che entra nel supermercato armato (e senza mascherina) per rubare da bere

Tutto per una bottiglia di liquore. Un uomo di 50 anni, un cittadino italiano di etnia rom, con numerosi precedenti alle spalle, è stato arrestato mercoledì sera a Milano con l'accusa di tentata rapina aggravata dopo aver improvvisato un blitz, armato, all'interno di un supermercato di via delle Forze armate.

Il suo raid, scattato alle 20, è avvenuto nel Lidl che si trova al civico 314. Stando a quanto appreso, il 50enne - che per anni ha vissuto nel campo nomadi di Martirano - si è presentato all'ingresso senza indossare la mascherina anti covid ed è stato fermato da un dipendente del super, che gli ha chiesto di rispettare le regole.

Il ladro per tutta risposta gli ha detto di volere una bottiglia di liquore ed è entrato nel locale, ancora senza mascherina. Seguito dall'addetto alle vendite, il 50enne ha raggiunto la corsia con gli alcolici e lì è stato nuovamente bloccato dal commesso. Per nulla intenzionato a mollare, il rapinatore a quel punto ha alzato la maglietta e ha mostrato il calcio di una pistola che aveva nei pantaloni e ha poi estratto un paio di forbici da elettricista scagliandosi contro il dipendente del Lidl, che è comunque riuscito a dare l'allarme al 112.

Sul posto è intervenuta una Volante della Questura, che ha bloccato e ammanettato il 50enne, che aveva già colpito altre volte in altri supermercati. Gli agenti hanno perquisito l'uomo e lo hanno trovato in possesso delle forbici e della pistola, che si è poi rivelata una riproduzione in plastica, senza tappo rosso. Su decisione del pm, per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore, in attesa della convalida dell'arresto.