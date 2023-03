La "banda del monopattino": i 6 baby banditi e le rapine appena usciti da scuola

Dai banchi di scuola ai raid. Sempre in gruppo, sempre in branco, sempre a bordo dei loro monopattini elettrici. Giovedì pomeriggio i carabinieri hanno arrestato per rapina aggravata un 16enne italiano e denunciato per lo stesso reato altri cinque minorenni, tutti tra i 14 e i 16 anni, e tutti accusati di aver aggredito un 14enne e un 15enne in strada.

Il blitz dei sei giovanissimi, stando a quanto ricostruito, è avvenuto in piazza primo maggio a Sesto San Giovanni, fuori dalla stazione. I baby banditi avrebbero accerchiato i coetanei, li avrebbero minacciati e avrebbero rubato loro un borsello, soldi, una sigaretta elettronica, un paio di cuffie, un cappello, uno scaldacollo e un paio di scarpe. Fuggiti a bordo dei monopattini elettrici, i ragazzini sono poi stati tutti fermati. Il 16enne finito in manette è stato trovato insieme a uno dei complici in via Puccini: per lui sono scattate le manette perché aveva ancora addosso il bottino. Gli altri quattro, invece, sono stati rintracciati in via Puccini, sempre in zona.

I militari stanno ora cercando di verificare se la baby gang abbia messo la firma su altri colpi simili avvenuti in zona nelle ultime settimane. Lo scorso 10 marzo un 17enne era stato avvicinato da tre giovani, tutti in monopattino, e rapinato di una collanina in oro e 30 euro. Quattro giorni dopo a finire nel mirino era stato invece un 18enne, derubato dei soldi. Il modus operandi - dai raid in branco alla fuga con i monopattini, passando per i colpi messi a segno sempre dopo la scuola - lascia pensare che gli autori siano gli stessi.

Il 16enne arrestato è stato accompagnato al Beccaria, mentre i cinque denunciati sono stati riaffidati ai genitori. Tutti i baby rapinatori risultano iscritti in una scuola di Sesto, la stessa frequentata dalle loro vittime.