Nel solaio l'arsenale usato per rapinare i laboratori orafi

Droga e armi, ma anche divise della guardia di finanza. E' quanto trovato dagli agenti della squadra mobile di Milano durante una serie di perquisizioni effettuate nell'ambito di rapine in alcuni laboratori orafi, tra cui quella milionaria commessa nella mattinata del 4 novembre del 2021 in via Assab a Milano (zona Cimiano), durante la quale cinque malviventi fecero irruzione subito dopo l'apertura di un laboratorio, immobilizzarono i dipendenti e, all'arrivo della titolare, si fecereo aprire la cassaforte. E' possibile che alcune delle armi ora sequestrate fossero state utilizzate in quella occasione.

La prima perquisizione, nel solaio di un'abitazione a Corvetto, ha permesso di trovare un fucile a pompa Franchi calibro 12, una pistola (rubata) Browning calibro 22, una pistola (con matricola abrasa) Beretta calibro 7,65 e munizioni compatibili con queste stesse armi. Nel solaio era nascosto anche un chilo di cocaina suddiviso in buste, nonché alcune divise e un distintivo che imita la foggia della guardia di finanza.

In un altro appartamento, invece, sono state trovate le divise di alcune note aziende del settore logistica e spedizioni e di aziende municipalizzate di gestione dei rifiuti. Un uomo italiano di 65 anni, pregiudicato, è stato arrestato: deteneva una carta d'identità falsa, con le generalità di una persona realmente esistente ma la fotografia di un'altra persona.