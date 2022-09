La banda specializzata in furti e rapine di orologi di lusso

Erano 'specializzati' in furti e rapine di orologi di lusso. I colpi venivano commessi soprattutto nella zona centrale della città di Milano. Gli agenti di polizia hanno arrestato quattro giovani algerini, ritenendoli responsabili.

Le indagini sono state avviate dal commissariato Centro, in merito a tre rapine commesse tra giugno e settembre 2022. E' stato possibile ritrovare e sequestrare orologi, materiale fotografico e vari indumenti utilizzati dagli indagati in occasione dei furti e delle rapine. Sequestrati anche 4mila euro in contanti, probabile provento dei colpi.