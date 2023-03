Rapine di Rolex e Patek Phlippe per 100mila euro ai semafori di Milano

A Milano per rapinare orologi di lusso. Due trasfertisti sono stati scoperti e arrestati dalla polizia. Cinque i colpi di cui sono stati accusati, per un bottino del valore di 100mila euro.

Nei guai due pregiudicati di 39 e 41 anni, fermati dalla polizia di Stato come indiziati di delitto, come disposto dalla procura milanese. Gli arresti sono scattati dopo le indagini della Squadra Mobile di Milano su una serie di rapine di orologi di valore, che hanno permesso agli investigatori di risalire ai due 'trasfertisti', i quali venivano in città da Napoli ed erano già stati condannati per gli stessi reati.

Il 39enne e il 41enne avrebbero commesso sei rapine, di cui uno tentato, tra settembre 2022 e febbraio 2023. Sempre lo stesso il loro modus operandi. Passavano per le principali strade di Milano con due scooter, individuavano la vittima e mentre uno la attirava con la classica tecnica dello specchietto, l'altro si avventava sul braccio con l'orologio e lo strappava. Nel complesso i due rapinatori sarebbero riusciti a sottrarre cinque Rolex e Patek Phlippe. Dopo il provvedimento deciso dalla procura, i due uomini sono stati arrestati a Napoli.