Lui 22 anni, lei 14: i rapinatori traditi dalla carta di credito all'ostello

Traditi dalla notte in ostello. Un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 14, egiziano lui e italiana lei, sono finiti in manette lunedì mattina a Milano perché sospettati di essere i responsabili di due rapina avvenute tra il 18 e il 19 febbraio scorsi.

A fermare i due sono stati gli agenti della volanti, che verso le 8 sono stati allertati da un 29enne italiano che aveva appena ricevuto sul cellulare delle notifiche dalla propria banca che segnalavano dei pagamenti in una struttura alberghiera di via Lulli, in zona Loreto. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno identificato i due e, perquisendoli, li hanno trovati in possesso di due cellulari e due portafogli, oltre che della carta del 29enne.

Il resto del bottino è invece risultato essere di un 20enne e un 17enne, entrambi italiani, che avevano denunciato di essere stati rapinati il primo in corso Como, nella notte del 18 febbraio, e il secondo in via Farini, la sera successiva. I due hanno poi riconosciuto il 22enne e la 14enne come parte del branco, composto da cinque, sei persone, che aveva messo a segno i due blitz.

Per questo il ragazzo e la ragazzina sono stati sottoposti a fermo con le accuse di rapina aggravata in concorso e lesioni per le due rapine e sono stati indagati per indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione per aver usato il bancomat rubato al 29enne. Lo stesso bancomat che li ha fatti finire in cella. Lui è stato portato nel carcere di San Vittore, mentre lei è stata accompagnata al Cpia di Bologna.