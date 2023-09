Il rapinatore seriale che scappa sempre verso casa: 4 colpi in 5 giorni

Una farmacia, due bar e un supermercato. Queste le mete scelte dal rapinatore seriale che con quattro colpi avrebbe racimolato un bottino di circa 2mila euro. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Paderno Dugnano con l’accusa di rapina e furto, il tutto nel giro di pochi giorni.

Ha colpito tra il 14 e il 19 luglio scorsi. In cinque giorni si è aggirato per alcune attività commerciali nel comune di Paderno Dugnano durante l’orario di apertura, armato di un coltello da cucina e con il viso ben camuffato da un casco o da sciarpa, cappello, occhiali e cappuccio. Per l'ultimo colpo, e unico furto con scasso, il 30enne si sarebbe introdotto in un bar, forzandone la serratura e infrangendo i vetri della porta, per poi rubare il registratore di cassa e il suo contenuto.

I militari avrebbero ricollegato le varie immagini della videosorveglianza notando che l'uomo, dopo ogni rapina, fuggiva sempre nella stessa direzione. A confermare l'ipotesi, la felpa usata per nascondere la propria identità trovata in casa.

Il giovane sarebbe un pregiudicato fuori da maggio scorso dopo sette anni di carcere per diversi reati. Poi, di nuovo, un arresto, due giorni dopo l’ultimo colpo al bar e questa volta per maltrattamenti ai danni della madre.