L'uomo che ha rubato quasi mezzo milione di orologi tradito dai selfie

Sempre lo stesso territorio di caccia: il cuore di Milano. Sempre lo stesso obiettivo: Patek Philippe da centinaia di migliaia di euro. Sempre a segno con successo, anche a costo di usare la violenza. Ma tradito da un particolare non da poco: le sue foto, i suoi video. Un uomo di 32 anni, un cittadino algerino, è stato fermato nei giorni scorsi dalla polizia perché ritenuto responsabile di una rapina e due furti con strappo che gli avrebbero fruttato un bottino da quasi mezzo milione di euro.

I blitz del ladro sarebbero avvenuto negli ultimi cinque mesi, da gennaio a maggio. Il primo lo scorso 11 gennaio, quando un messicano era stato derubato del suo Patek Philippe in oro giallo 24 carati - valore 100mila euro - in via Andegari. Lo scippatore, dopo aver seguito la vittima per quasi un chilometro, l'aveva aggredita alle spalle ed era fuggito dopo una breve colluttazione. Il 21 maggio scorso, stando a quanto ricostruito dagli investigatori del commissariato centro, il secondo colpo. Quel giorno a cadere nella rete era stato un cittadino turco a cui, in via Baguttino, era stato portato via un Patek Philippe modello Aquanaut 5968a da 275mila euro. Il 31 maggio l'ultimo raid, in via Manzoni, dove il 32enne avrebbe rubato un 5167 Steel Aquanaut da 100mila euro a un indonesiano che stava aspettando una navetta in via Manzoni.

Proprio durante quello scippo, il ladro aveva perso il cellulare su cui gli agenti hanno trovato numerosi suoi selfie - che hanno permesso ai poliziotti di riconoscerlo in Galleria Vittorio Emanuele e fermarlo -, oltre che dei video su altre potenziali vittime, tutte con al polso dei Patek Philippe.

Venerdì pomeriggio le manette sono scattate anche per altri tre uomini - un 20enne, un 21enne e un 26enne, tutti algerini -, accusati di aver rapinato una turista nel Quadrilatero della Moda. La donna era stata scaraventata a terra - aveva riportato ferite a costato, ginocchio e braccio - ed era stata scippata di un Rolex Daytona da 40mila euro. I poliziotti li hanno sorpresi qualche giorno dopo mentre erano in via Montenapoleone. Erano alla ricerca di altre prede.