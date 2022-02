Un'altra baby gang a CityLife: il branco di ragazzini e le rapine in serie

Due colpi in due ore. Poi, le manette. Quattro ragazzini minorenni - due 16enni, un 15enne e un 17enne, tutti italiani - sono stati arrestati domenica sera a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver aggredito e derubato due 17enni, anche loro italiani.

Il raid del branco, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è avvenuto verso le 23 in piazzale Giulio Cesare, proprio sotto i nuovi grattacieli di CityLife. Lì, i due minorenni - uno dei quali a mezzanotte avrebbe festeggiato il compleanno - sono stati accerchiati dai quattro, minacciati, spintonati e rapinati di 60 euro uno e 5 euro l'altro.

Dopo il blitz, i due 17enni hanno dato l'allarme al 112 e sul posto è immediatamente intervenuta una volante, che ha raccolto le descrizioni degli aggressori e si è subito messa sulle tracce dei quattro, che sono stati trovati nella vicinissima via Buonarroti. Riconosciuti dalle vittime, i baby banditi sono subito stati bloccati. Proprio mentre gli agenti li stavano identificando, si è avvicinato un 16enne italiano che ha raccontato di essere stato rapinato verso le 21 dagli stessi giovani, che minacciandolo con un coltello gli avevano portato via 50 euro. I ragazzini, trovati in possesso dei soldi e della lama, sono quindi stati arrestati per la rapina ai due 17enni e indagati per l'altro colpo. Tutti sono stati accompagnati al Cpa di Roma.

Non è la prima volta che CityLife si trasforma in una sorta di territorio di caccia della baby gang. A inizio febbraio era stata sempre la polizia a fermare altri quattro giovanissimi - tra cui un 12enne non imputabile e una ragazzina - che con un coltello avevano minacciato un 15enne e un 17enne per rubare un cappellino Nike in viale Scarampo. Venerdì mattina, invece, a fare i conti con la furia di un altro branco era stato uno studente di 15 anni a cui, con violenza, erano stati portati via gli occhiali da vista da tre 14enni in via Arona.