I rapinatori che rubavano orologi, auto e altri oggetti di valore

Rapinavano orologi di lusso ma anche oggetti tecnologici e auto. Cinque uomini tra i 30 e i 50 anni sono stati arrestati dalla polizia su ordinanza cautelare del Tribunale di Milano. I malviventi, che tra loro si conoscono, non agivano sempre insieme ma, secondo una nota di via Fatebenefratelli, "secondo uno schema modulare particolarmente efficace".

La prima rapina contestata è stata commessa a fine agosto del 2021 in un ristorante del centro di Milano. In quell'occasione, due persone con volto coperto e pistola in pugno hanno fatto irruzione nel locale, rapinando un cliente con modalità particolarmente violenta. La seconda rapina è avvenuta a fine settembre del 2021, anche in questo caso a mano armata. La vittima era un uomo appena uscito da una gioielleria e pronto a ripartire con l'auto. La terza e ultima rapina, che risale a fine dicembre del 2021, ha visto i rapinatori fingersi appartenenti alle forze dell'ordine esibendo un falso distintivo.

Ma non è tutto: i cinque sono ritenuti responsabili anche di una serie di furti, tra cui quelli di due automobili.