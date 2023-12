La "Banda dei Rolex" in trasferta a Milano: decine di colpi e una refurtiva da 200mila euro

Venivano “in trasferta” a Milano per eseguire il numero più elevato possibile di rapine di orologi di lusso. Il modus operandi era sempre lo stesso: individuavano la vittima, la aggredivano con minacce tramite pistole e gli strappavano l’orologio dal polso. Sempre coperti in volto dai caschi, fuggivano a bordo di moto su cui attaccavano diverse targhe false. E non si facevano mancare anche la tecnica dello specchietto. Decine di rapine con la stessa firma eseguite a Milano tra settembre 2020 e settembre 2021. Si tratta della cosiddetta “Banda dei Rolex”, un gruppo di malviventi residenti nel napoletano che si spostava al nord per delle vere e proprie trasferte dalle quali non si poteva tornare a mani vuote. Oggi, la richiesta di custodia cautelare in carcere pervenuta dal pm viene accolta dal Gip.

Giuseppe Pica, Mariano Conte e Salvatore Dipino. Sono i tre indagati per rapine effettuate in concorso o da soli, sempre di orologi di lusso. Patek Philippe, Hublot, ma soprattutto Rolex, strappati a uomini in auto o intenti a varcare la porta di casa o del posto di lavoro. Colpi che hanno fatto racimolare alla banda un gruzzolo da 200mila euro.

A trarre in inganno il gruppo è stata una rapina risalente il 20 gennaio 2021. Dipino stava compiendo uno dei suoi colpi quando si è trovato costretto a scappare a piedi abbandonando il suo scooter a terra. Nella corsa ai ripari, le telecamere di videosorveglianza hanno identificato nettamente il volto dell’uomo. Nel sottosella dello scooter una mascherina chirurgica il cui dna ha condotto immediatamente all’identità di Giuseppe Pica. Infine, seguendo le immagini della videosorveglianza, è stato identificato il B&B dove il trio alloggiava durante le visite in città. L'individuazione dei tre è stata possibile grazie al lavoro congiunto tra le questure di Milano e Napoli.

Qui sono stati arrestati Giuseppe Pica e Mariano Conte, fermato proprio dopo l’ultima rapina. Attualmente Pica si trova già in carcere, Conte è agli arresti domiciliari con braccialetto. Ma Dipino non è soggetto ad alcuna restrizione. Il gip Salvini ha, quindi, ordinato l’immediata custodia cautelare in carcere per tutti e tre i soggetti.