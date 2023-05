Rapine a mano armata nelle sale slot: arrestata coppia di Milano

Rapinavano le sale slot armati di pistola, ma sono stati scoperti e arrestati. I colpi nella Bergamasca tra la fine del 2022 e lo scorso marzo. A finire in manette anche una coppia di cinquantenni di Milano.

I carabinieri di Milano, Bergamo e Lodi all'alba di mercoledì 17 maggio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelari emessa dal gip di Bergamo nei confronti di una coppia di 57 e 55 anni, residente nel Lodigiano ma domiciliata nel Milanese, e di un 35enne di Casirate d'Adda (Bg). Tutti e tre gli arrestati hanno precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.

Gli indagati sono considerati i responsabili di tre rapine avvenute in sale slot tra Martinengo e Brembate, provincia di Bergamo, e di lesioni aggravate e porto illegale di arma da sparo in luogo pubblico. I tre accusati avrebbero compiuto insieme due delle tre rapine a mano armata, il 14 e il 19 dicembre 2022. Il 35enne, poi, ne avrebbe messa a segno un'altra il 12 marzo scorso in concorso, questa volta, con un complice ancora da identificare e una 27enne italiana, che è indagata a piede libero.