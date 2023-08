La banda che legava i dipendenti e rapinava le sale slot di Milano

Si erano specializzati nelle rapine alle sale slot di Milano, effettuate anche in modo violento, legando o comunque bloccando dipendenti e titolari per compiere i loro colpi, effettuati a cavallo tra dicembre 2022 e gennaio 2023. Ma sono stati incastrati dalla squadra mobile di Milano, che ha indagato fino a individuare i quattro responsabili: uno, già fermato a febbraio, e altri tre, arrestati ora.

Il primo colpo risale al 30 dicembre 2022, alla Machine Lucky House di viale Abruzzi (civico 14). In quella occasione agirono in due: un 26enne e un 27enne, il primo arrestato ora, il secondo fermato a febbraio. Entrarono nella sala slot travisati con cappello e passamontagna e legarono con nastro adesivo e una corda il titolare, un cinese di 45 anni, chiudendolo in bagno. Poi presero 6mila euro dalla cassa, nonché il cellulare e le chiavi dell'auto del titolare. E scapparono col bottino.

Pochi giorni dopo, per l'esattezza il 3 gennaio 2023, presero di mira la sala Corona Reale di via Carabelli 7. Ancora una volta in due: lo stesso 27enne e un complice di 24 anni. Ancora l'ingresso con volto coperto e l'aggressione al titolare (un cinese 34enne), a cui coprirono il naso e la bocca per impedirgli di gridare e chiedere aiuto, poi gli legarono le gambe per immobilizzarlo e afferrarono 3mila euro dalla cassa e il cellulare dell'uomo.

L'8 gennaio, infine, la banda entrò in azione in viale Monza 40, alla Sala Fortuna. Stavolta parteciparono il 24enne, il 26enne e un altro 27enne. Stesso modus operandi: sul posto c'era una dipendente (cinese di 45 anni), legata alla caviglia, a cui la banda rubò due cellulari prima di svuotare la cassa (3mila euro) e scappare.

Ritrovati gli abiti

Nel corso delle indagini, gli agenti della squadra mobile hanno ritrovato nelle case dei quattro gli abiti indossati durante i colpi. E hanno intercettato i malviventi (tutti localizzati nei luoghi delle rapine in corrispondenza di giorni e orari dei colpi) sulle 'azioni' da effettuare e pianificare.