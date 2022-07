Armati di coltello e bottiglia: il doppio blitz dei rapinatori in centro

Il primo colpo andato a segno, il secondo sfumato. Doppio raid nella notte tra lunedì e martedì in centro a Milano, dove quattro giovani sono stati aggrediti da due uomini, che per ora hanno fatto perdere le loro tracce.

Il primo blitz, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, è avvenuto verso l'una in piazza Gae Aulenti. A finire nel mirino sono stati un 22enne italiano e un suo amico, che si trovavano lì in bici e che sono stati fermati da due uomini con in pugno un coltello e una bottiglia di vetro. I rapinatori sono riusciti a farsi consegnare un cellulare, strattonando le vittime, e sono poi fuggiti.

Proprio mentre gli agenti raccoglievano le testimonianze dei due, un secondo allarme è arrivato dalla biblioteca degli alberi, a pochissima distanza. Lì a fare i conti con due malviventi - con ogni probabilità gli stessi - sono stati una 23enne e un 25enne, che sono però riusciti a resistere allo scippo. Sui due raid indaga la polizia.