Il 16enne e le trasferte da Milano per rapinare ragazzini

Avvicinava ragazzi giovani e chiedeva se avevano una sigaretta o qualche spicciolo. Poi scattava la violenza. Un ragazzo italiano di 16 anni, residente a Milano, è stato arrestato per rapina aggravata e tentata rapina aggravata a Monza.

A bloccarlo sono stati gli agenti della Polfer e delle volanti, che si sono messi sulle tracce del 16enne quando un giovane si è presentato da loro denunciando di essere stato rapinato mentre aspettava il treno diretto a Milano. Il ragazzo, avvicinato dal baby bandito e da un complice, ha detto ai due di non avere né soldi né sigarette, ma a quel punto è stato scippato degli auricolari dai due, che sono scappati. Pochi attimi dopo negli uffici della Polfer si è presentato un altro minorenne che ha

Di lì a poco si è presentato negli uffici della polizia ferroviaria un altro minorenne che ha dichiarato di aver subito un tentativo di rapina a Monza in via Filippo Turati da due giovani, che avevano agito con lo stesso modus operandi. Nel secondo blitz, però, il 16enne - che entrava in azione con il volto coperto da un passamontagna - non era riuscito a strappare le cuffiette e lui e l'amico erano fuggiti a mani vuote.

Grazie anche a un cittadino che aveva assistito alla rapina, i due sono stati rintracciati vicino al ponte di via Turati. Il 16enne è stato arrestato e accompagnato nel Cpa di Torino, mentre il complice è stato denunciato.