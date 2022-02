Armati e violenti, smantellata banda di rapinatori professionisti

Armati e con la faccia coperta rapinavano supermercati e grandi negozi a random tra le province di Milano, Monza e Brianza, e Como. Sono stati arrestati dopo le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cantù: giovedì mattina - con il supporto dei colleghi dei territori in questione - i militari hanno messo le manette ai polsi di 7 persone. Gli arresti sono stati eseguiti a Como, Lissone (Mb), Limbiate (Mb) e Rho (Mi), sulla base di un'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Como. I sette sono stati portati nelle carceri di Como, Monza, Milano e Sulmona.

L'indagine trae origine dagli approfondimenti avviati, tra il dicembre 2020 e il gennaio 2021, dopo il ravvicinato susseguirsi di alcune rapine presso i supermercati MD di Montano Lucino e IN’S di Cantù, e al Maxi Zoo di Cantù. I colpi erano stati commessi, di volta in volta, da due o tre persone armate e travisate. Passo dopo passo, gli investigatori hanno ricostruito il sistema di rapine e furti - anche nei comuni di Lissone, Appiano Gentile, Giussano, Segrate - fortemente radicato e accuratamente organizzato.

È stato individuato un gruppo di uomini e donne che, intercambiandosi di volta in volta tra loro in diverse 'formazioni', con grande metodo e professionalità, studiavano gli obiettivi e la preparazione dei colpi. In più occasioni, per esempio, al fine di preparare la 'via di fuga', nel corso di preliminari sopralluoghi recidevano il filo di attivazione dell'allarme all'apertura delle porte di sicurezza.

Attualmente alla banda vengono contestate sei rapine - tutte connotate dal travisamento degli autori e dal possesso di armi - e quattro furti aggravati. A quattro di loro viene contestata una settima rapina, commessa in strada a Limbiate: un orologio di valore e il denaro contante in possesso di un agente di commercio. La vittima, in quel caso, è stata minacciata con un'arma e picchiata.