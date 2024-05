Pistole in faccia ai clienti: preso il terrore dei supermercati

Violento e spregiudicato. Armato e brutale. A un uomo di 35 anni, un italiano con precedenti, che si trova già in carcere, è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché è accusato di aver compiuto "ben 13 rapine a mano armata" in diversi supermercati del Milanese nel giro di tre mesi, nell'estate del 2022.

Da vero seriale, stando a quanto ricostruito nelle indagini della polizia della sezione di polizia giudiziaria della procura di Milano, il 35enne aveva sempre lo stesso modus operandi. Arrivava sui luoghi dei colpi a bordo di una moto e con un casco in testa per nascondere il volto, poi "puntava la pistola alla tempia delle persone presenti, persino di un anziano, e si faceva consegnare l'incasso", si legge in una nota di palazzo di giustizia. E "in due occasioni, non ha esitato a colpire con dei calci al volto degli addetti che avevano tentato di opporsi".

Dall'inchiesta è emerso come in "alcuni casi da solo, in altri in compagnia di un complice, abbia commesso, nel corso di appena tre mesi dell'estate del 2022, ben 13 rapine aggravate ai danni di piccoli e medi supermercati della zona nordovest di Milano - Novate Milanese, Cormano, Bollate, Milano-Comasina - e di Trecate, utilizzando sempre lo stesso modus operandi". All'identificazione dell'indagato i poliziotti sono arrivati "mediante analisi dei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza, nonché tramite accertamenti tecnici biologici, dattiloscopici e antropometrici". L'indagato, precisa la Procura, "è stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare in una Casa di Reclusione", dove era già detenuto "in esecuzione di una misura di sicurezza emessa per altri fatti".