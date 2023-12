Tentate rapine al minimarket e al bar: arrestato un 35enne

Quattro tentate rapine nei confronti di minimarket e bar in zona via Tolstoj a Milano (zona Giambellino). Una dietro l'altra tra luglio e ottobre. E per il presunto responsabile sono scattate le manette, arrestato dalla polizia al termine di un'indagine degli agenti del commissariato Porta Genova. Nei guai un 35enne italiano già noto alle forze dell'ordine.

La prima tentata rapina risale al 5 luglio quando un malvivente è entrato nel minimarket intimando al gestore, sotto la minaccia di un coltello, di consegnargli l’incasso. Data la reazione del negoziante che lo ha spinto fuori dal locale urlando e che si è barricato nel negozio, l’uomo ha sferrato pugni al vetro della porta di ingresso colpendola anche con calci e provocando, così, il danneggiamento parziale del telaio. Un mese e mezzo dopo, il 14 agosto, lo stesso malvivente è tornato nello stesso negozio esigendo due bottiglie di birra gratis. Al rifiuto del commerciante, un cittadino bengalese di 40 anni, l'uomo lo ha minacciato ripetutamente urlando “ti ammazzo” e mimando il taglio della gola.

Il 29 settembre, sempre in via Tolstoj un malvivente ha aggredito il titolare di un bar che si era rifiutato di dargli i soldi contenuti nel registratore di cassa. Anche questa tentata rapina è terminata con un nulla di fatto. Dopo due gironi lo stesso malvivente è tornato presso il minimarket già colpito due volte esigendo, anche questa volta sotto minacce di morte, una birra gratis. Solo l’intervento di un altro cliente, rimasto ignoto, ha evitato che la situazione degenerasse in una colluttazione.

I poliziotti del commissariato Porta Genova, coordinati dalla procura, hanno identificato l'autore delle tentate rapine nel 35enne, persona già nota alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere di San Vittore.