I rapinatori che restano a piedi perché lo scooter non parte

Le prime due volte la fuga era andata liscia, senza problemi. L'ultima, invece, i banditi avevano dovuto improvvisare a causa di un guasto. Mercoledì mattina i carabinieri hanno portato a termine tre perquisizioni in città nell'ambito di un'indagine su tre rapine messe a segno in dieci giorni a dicembre scorso, l'ultima delle quali finita in modo 'tragicomico'.

Il primo blitz era avvenuto il 17 dicembre, quando un uomo con cappellino e sciarpa per coprire il volto aveva fatto irruzione nel supermercato di via della Filanda, aveva minacciato la cassiera e si era fatto consegnare il denaro per poi scappare insieme a un complice che lo aspettava fuori in bicicletta. Il 23 dicembre il secondo raid. Quella volta nel mirino era finito il negozio di fiori di via Vittorio Emanuele, con la titolare derubata del fondo cassa e di alcuni gioielli che aveva addosso. Identico il copione, dall'ingresso del bandito solitario alla fuga su due ruote con un secondo uomo.

Il 28, invece, il colpo era avvenuto in un negozio di fotografia di via Ferrario. In quel caso due rapinatori - con passamontagna e coltello - avevano rubato 150 euro e il Rolex del proprietario. Usciti, avevano cercato di scappare con un motorino, che però non era partito e quindi si erano allontanati a piedi. I militari stanno raccogliendo elementi per identificare i rapinatori, con il cerchio che si stringe sempre di più. Le perquisizioni di queste ore potrebbero segnare il passo decisivo.