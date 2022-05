Ragazzi aggrediti nella notte a Milano: uno finisce in ospedale, per l'altro via Rolex da 15mila euro

Tre episodi di aggressione nei confronti di altrettanti ragazzi si sono ferificati in centro nella notte tra sabato 14 e domenica 15 maggio. Le vittime sono un inglese euno spagnolo che si trovavano in via Canonica, il primo rapinato di un Rolex da 15mila euro e il secondo finito in ospedale in codice rosso, e un italiano che era in piazza XXIV Maggio e al quale hanno strappato una collanina. Ad intervenire la polizia di Stato.

Una richiesta di aiuto al 112 è arrivata nella mattinata dall'inglese, 32 il quale ha riferito come intorno alle 3.30, mentre si trovava in via Canonica vicino ad alcune note discoteche, fosse stato aggredito da due persone che erano riuscite a rapinarlo del Rolex Gmt Master 2, del valore di 15mila euro, dello smartphone, di una collanina, del bracciale e del portafogli con 500 euro. Per fortuna non è rimasto ferito e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Mentre gli agenti erano sul posto hanno notato alcune macchie di sangue vicino ad un'auto parcheggiata. Attraverso accertamenti, hanno scoperto che, sempre nella notte in via Canonica, un 24enne spagnolo era stato aggredito e poi soccorso e portato all'ospedale San Carlo di Milano in codice rosso, perché aveva perso sangue. Il giovane non ha saputo raccontare i dettagli dell'aggressione. Nella mattinata di domenica, comunque, le sue condizioni sono nettamente migliorate ed è stato dimesso.

Una terza rapina si è verificata intorno alle 5 in piazza XXIV Maggio, dove un 25enne italiano è stato aggredito da due persone che gli hanno sfilato la catenina d'oro per poi darsi alla fuga. La vittima li ha rincorsi riuscendo a fermare uno dei due, mentre l'altro è scappato. Il malvivente, un 23enne marocchino, è stato denunciato dalla polizia per furto con strappo in concorso.