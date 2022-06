Due ragazzi sfregiati per una rapina, uno si rifugia insanguinato nel seggio elettorale

Lo ha rincorso fino al seggio elettorale, proprio il giorno in cui i milanesi erano chiamate alle urne per i referendum. E lì è finito in manette. Un uomo di 25 anni, un cittadino egiziano con precedenti, è stato arrestato domenica mattina a Milano con le accuse di rapina e lesioni aggravate dopo aver aggredito e sfregiato due giovani.

L'allarme è scattato alle 11, quando un 17enne italiano è entrato di corsa al seggio di via Benigno Crespi con delle evidenti ferite al viso e il volto insanguinato. A poca distanza da lui, gli agenti che erano in servizio per le elezioni hanno notato il 25enne con dei cocci di una bottiglia di vetro in mano e lo hanno quindi subito fermato.

È bastato poco ai poliziotti per capire che l'uomo aveva aggredito il minorenne per rapinarlo, senza riuscirci, colpendolo in faccia. Pochi attimi dopo, gli investigatori hanno appurato che era stato lo stesso 25enne, qualche minuto prima, a ferire un 21enne - anche lui italiano - a bordo di un bus della 70 nella vicina via Imbonati. Anche lì modus operandi identico: le bottigliate al volto e il tentato scippo, fallito.

Le due vittime sono finite entrambe in ospedale. Il 17enne è stato portato al Fatebenefratelli da dove è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il 21enne, invece, è stato ricoverato al pronto soccorso del Niguarda: per lui la prognosi è di 40 giorni.