I minorenni (in branco) e le due rapine nel giro di 10 minuti

Due raid nel giro di dieci minuti. Sempre in branco, sempre contro vittime solitarie. Due ragazzini - entrambi di 17 anni ed entrambi albanesi ospiti di una comunità - sono stati arrestati lunedì sera a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver aggredito e derubato due ragazzi insieme ad altri tre complici, per ora fuggiti.

Il primo blitz del branco, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, è andato in scena verso le 19.40 in via Lecco, all'angolo con via Vittorio Veneto. Lì un 21enne è stato immobilizzato dai cinque, colpito e scippato di un telefono, 155 euro, un caricabatterie del cellulare e il portafogli. Una decina di minuti dopo il secondo colpo, praticamente identico. A finire nel mirino del gruppo è stato un 26enne, sorpreso in via Fabio Filzi, spinto contro un muro e aggredito per un paio di cuffie.

Il ragazzo ha però urlato e chiesto aiuto attirando l'attenzione di alcuni passanti e costringendo i rapinatori a fuggire. I militari del Radiomobile sono riusciti a rintracciare i due 17enni poco lontano, in piazza IV novembre, accanto alla stazione centrale. Uno dei due, con un vistoso giubbotto rosso addosso, è stato trovato in possesso del caricabatterie e dei documenti della prima vittima. I due sono stati riconosciuti dalle vittime e sono stati accompagnati al carcere minorile di Torino.