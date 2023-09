Colpi di casco, calci e pugni: le aggressioni e rapine in serie dei tre ragazzini

Il primo lo hanno solo picchiato, senza un motivo. Gli altri due li hanno aggrediti e poi derubati di tutto. Tre ragazzini - un 20enne e un 16enne italiani e un 18enne di origini colombiane - sono stati arrestati nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver messo a segno un triplo blitz nel giro di pochi minuti.

I tre, stando a quanto riferito dalla questura, sono entrati in azione verso le 2 in zona Dateo. Il primo a farne le spese è stato un 57enne che è stato colpito con un casco che il branco aveva con sé e poi lasciato a terra ferito in piazza Francesco Guardi. Proseguendo in via Beato Angelico, il gruppo si è scagliato contro un 18enne, che è stato preso a calci e pugni e scippato di un computer. L'ultimo raid è invece avvenuto in via Sidoli, dove a finire nel mirino dei tre è stato un 60enne a cui sono stati portati via il portafogli e il cellulare dopo la solita aggressione.

I rapinatori - che vivono tra Pioltello e la zona di viale Puglie - sono stati fermati dalla volante proprio in via Giuditta Sidoli. Riconosciuti dalle vittime, che li stavano inseguendo, i giovani sono stati arrestati. I due maggiorenni sono finiti a San Vittore, il minorenne è invece stato accompagnato al Beccaria.