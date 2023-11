I turisti rapinati del Rolex, del portafogli e del telefono: due rapine di gruppo in pochi minuti

Due rapine in via Tocqueville, zona corso Como, in piena notte. È successo alle quattro e un quarto di mercoledì. Gli agenti di una volante del commissariato Città Studi sono stati richiamati da due uomini, un tedesco e un turco di 29 e 28 anni, che hanno raccontato di essere stati appena aggrediti da un gruppo di presunti nordafricani, i quali avevano rubato al 28enne un telefono e all'altro un telefono e il portafogli con 200 euro in contanti.

Mentre gli agenti parlavano con loro, si sono avvicinati due inglesi di 47 e 42 anni, riferendo che un gruppo di persone dalla descrizione apparentemente identica aveva appena rapinato al 42enne un Rolex da 9mila euro e all'altro 100 euro e 200 sterline in contanti. Nessuna delle quattro vittime ha chiesto l'aiuto del 118. La polizia indaga ora sui due episodi.