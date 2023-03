Milano, due uomini rapinati in pochi minuti dietro la Centrale

I due colpi in serie, poi le manette. Un 18enne e un 19enne, entrambi cittadini egiziani, sono stati arrestati nella notte tra lunedì e martedì a Milano con l'accusa di rapina dopo aver aggredito e scippato due 28enni incrociati per caso in zona stazione Centrale.

Il primo blitz, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è avvenuto verso le 2.30 all'angolo tra via Venini e viale Brianza, lo stesso punto in cui un paio di settimane fa un 23enne aveva ferito sei persone in un folle raid di sangue. La scorsa notte, invece, i due rapinatori entrati in azione hanno puntato il 28enne, lo hanno buttato a terra e colpito e sono poi fuggiti con il suo iPhone. Arrivati in via Marocco, poche decine di metri di distanza, i banditi hanno incrociato il secondo ragazzo, che è stato minacciato con un coltello e derubato del portafogli, con all'interno contanti e documenti.

La fuga dei due è finita in viale Monza, in zona Loreto, dove entrambi sono stati raggiunti da una Volante e arrestati. Addosso avevano ancora i bottini appena rapinati. Per loro si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.