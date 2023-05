Milano, due rapine in 10 minuti: aggrediti un 21enne e due ragazzine di 15 anni

Il doppio blitz in dieci minuti, a poche centinaia di metri l'uno dall'altro. Due rapine a segno lunedì sera a Milano, dove un ragazzo di 21 anni e due ragazzine di 15 sono stati aggrediti e scippati in zona Porta Nuova.

Il primo blitz è andato in scena verso le 22.50 in viale della Liberazione. Lì il 21enne, stando a quanto lui stesso ha denunciato alla polizia, è stato avvicinato da quattro uomini - descritti come nordafricani - che lo hanno minacciato con un coltello per portargli via il telefono.

Dieci minuti dopo, esattamente alle 23, un secondo colpo è avvenuto in via Gaetano de Castillia, sotto la torre Unicredit e il bosco verticale. Lì a finire nel mirino sono state le due giovani, che sono state minacciate da quattro persone - anche in questo caso descritte come nordafricane - che sono poi fuggite con un iPhone e un cellulare Redmi. Su entrambe le rapine indaga la polizia. Non è escluso che la firma sui due blitz sia la stessa.