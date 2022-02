I due 20enni che pestano un ragazzo per rubargli monopattino e scarpe

Due blitz in pochi minuti. Poi le manette. Due ragazzi, due 19enni cittadini marocchini entrambi con precedenti ed entrambi regolari in Italia, sono stati arrestati all'alba di martedì a Milano con l'accusa di rapina aggravata e continuata in concorso dopo aver derubato due giovani in strada.

A fermarli sono stati gli agenti delle volanti, che verso le 4 sono stati allertati da alcuni passanti per quella che sembrava una lite tra più persone in viale Stelvio. Arrivati sul posto, però, i poliziotti hanno accertato che in realtà un 21enne, cittadino algerino, era stato appena picchiato dai due che gli avevano portato via un monopattino elettrico e un paio di scarpe.

Mentre gli uomini in divisa erano impegnati a ricostruire l'accaduto, a loro si è avvicinato un altro ragazzo - un 19enne italiano - che ha raccontato di essere stato aggredito poco prima, sempre in viale Stelvio, dagli stessi due rapinatori che lo avevano accerchiato, spinto a terra e derubato dello zaino.

I due scippatori sono quindi stati arrestati e portati in carcere, mentre le vittime - nonostante lo spavento e i colpi - non hanno avuto bisogno dell'intervento dei soccorritori del 118.