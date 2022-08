L'ennesima (e quasi tripla) rapina in corso Como

Mentre due amici erano seduti su un muretto a fine serata, un gruppo di due uomini e due donne li ha avvicianti portandogli via uno smartphone. Quando se ne sono accorti e li hanno rincorsi, sono stati aggrediti e rapinati anche dell'altro telefono che avevano con sé e uno dei due è rimasto ferito alla testa. L'accaduto prima dell'alba di venerdì 12 agosto, intorno alle 4.30, in via Capelli, una traversa di corso Como.

A subire l'aggressione due marocchini di 30 e 25 anni, entrambi incensurati e regolari in italia. Ai poliziotti hanno spiegato come dopo essere usciti da un locale si fossero seduti su un muretto in via Capelli e lì un gruppo di giovani fosse riuscito a sfilare il telefonino a uno dei due, per poi allontanarsi.

Quando i ragazzi si sono accorti del furto, hanno raggiunto i quattro ed è partita una colluttazione, durante la quale il 25enne è stato colpito in testa con una bottiglia, mentre l'amico veniva rapinato anche lui dello smartphone. Sul posto è intervenuto il 118 che ha soccorso il giovane rimasto ferito, trasportandolo in codice verde all'ospedale. Ad essere rubati un Samsung e un Iphone 13 Pro Max.

Poco prima, intorno alle 4.20, sempre in corso Como, un 43enne italiano stava camminando quando due giovani uomini, descritti come nordafricani, avevano cercato di rubargli il Rolex Submariner da 8mila euro. La polizia non esclude che i due possano essere gli uomini del gruppo che dieci minuti dopo ha rapinato i due marocchini. In questo caso, comunque, il 43enne ha resistito, riuscendo a evitare di essere derubato e mettendo in fuga gli aspiranti ladri.