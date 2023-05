Folle inseguimento in auto col figlio rapito, poi l'arresto a Milano

È stato arrestato alla stazione ferroviaria milanese di San Cristoforo l'uomo che, 48 ore prima, aveva rapito suo figlio di due mesi presso l'ospedale Fornaroli di Magenta ed era sparito momentaneamente dalla circolazione. Il bambino era stato tolto a lui e alla compagna dai servizi sociali di Abbiategrasso, dove la coppia dimora, perché alla nascita (il 3 marzo) gli era stata riscontrata positività a benzodiazepine, metadone, cocaina e oppiacei, anche con sintomi di astinenza dalle sostanze, e una malformazione cardiovascolare da correggere con un intervento.

In seguito all'immediato intervento dei servizi sociali, il piccolo non aveva mai lasciato l'ospedale e si trovava nel reparto di neonatologia. Durante una delle visite programmate, mercoledì 3 maggio, il padre (un 39enne egiziano con gravi problemi di tossicodipendenza e alcuni precedenti) ha preso in braccio suo figlio e l'ha portato via. Quando i sanitari ospedalieri se ne sono accorti hanno dato l'allarme e sono scattate le ricerche, non facili perché i genitori (la mamma è una 34enne milanese) non hanno una dimora fissa.

Scoperto in un bar. La fuga in auto e in treno

I carabinieri lo hanno individuato venerdì in un bar del centro di Abbiategrasso. Aveva il figlio con sé. Vedendo i militari, l'uomo è scappato e ha costretto un automobilista di passaggio ad accompagnarlo alla stazione di Albairate, dove è salito a bordo di un treno per Milano. I carabinieri non hanno però perso le sue tracce e, mentre si dirigevano a loro volta verso il capoluogo, hanno avvertito la polizia ferroviaria. Quando l'uomo è sceso alla stazione di San Cristoforo, ha trovato ad attenderlo gli agenti della polfer e della polizia locale, ed è stato arrestato non prima di avere cercato di afferrare l'arma di un agente. Il piccolo è stato ricoverato in una clinica milanese, lui è stato portato a San Vittore in attesa della direttissima.