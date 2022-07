Sparatoria a Milano, rapper Kappa 24K condannato a 2 anni

Islam Abdel Karim, aka Kappa 24k, è stato condannato a 2 anni e 3 mesi per 'detenzione e porto sulla pubblica via di arma da sparo ed esplosione in aria di più colpi' in 'luogo pubblico affollato' dopo aver partecipato alla sparatoria dell'8 gennaio in piazza Monte Falterona, zona San Siro. A stabilirlo il il giudice per l'udienza preliminare Tiziana Gueli al termine del processo in abbreviato che ha visto condannare a 8 anni di carcere Carlo Testa, ritenuto colpevole di tentato omicidio.

In base a quanto evidenziato dalle indagini - condotte dalla Squadra mobile guidata da Marco Calì e Vittorio La Torre e coordinate dal Pm Stefano Civardi - sarebbe stato Carlo Testa, 51enne pregiudicato per reati di droga, a ferire in modo molto grave un 26enne egiziano, ma lo avrebbe fatto per errore: il suo vero obiettivo sarebbe stato proprio il rapper Kappa 24k, 32 anni.

La procura aveva chiesto una condanna a 10 anni per Testa, difeso dall'avvocato Niccolò Vecchioni, ma il giudice ha escluso l'aggravante dei futili motivi. Quanto al rapper 32enne, rappresentato dal legale Robert Ranieli, il pm aveva chiesto 2 anni e 8 mesi. Entrambi i difensori hanno detto che faranno ricorso in appello.

La sparatoria

La sparatoria dell'8 gennaio era stata l'apice di una serie di violenze che avevano avuto per protagonisti due gruppi di rapper, il primo di San Siro e il secondo di piazza Prealpi. L'aggressione a mano armata, in particolare, sarebbe avvenuta in seguito a episodi di dissing (la pratica con cui i rapper si insultano a vicenda) sui social, ma sembrerebbe che a motivarla vi fossero questioni legate a diritti d'autore e case discografiche. Prima di passare alle vie di fatto i rapper 'nemici' si sarebbero fronteggiati altre due volte.