Arresto rapper Kappa 24K, Gip: "Violenza scenografica"

Significativo, "di una diffusa devianza dei soggetti coinvolti" e di "tensioni tra i gruppi e di desiderio di rivalsa con azioni violente e/o intimidatorie anche di tipo scenografico". Con queste parole il giudice per l'indagine preliminare Natalia Imarisio ha definito, nell'ordinanza di custodia cautelare, il contesto in cui è nata la sparatoria che venerdì 4 febbraio ha portato all'arresto del rapper milanese Kappa 24K.

Il cantante, 32 anni, risponde di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco perché considerato coinvolto nell'agguato dell'8 gennaio in piazza Monte Falterona a Milano, zona San Siro. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, infatti, Kappa 24K avrebbe aperto il fuoco con quattro colpi per intimidire Carletto Testa, il 51enne arrestato nei giorni scorsi per aver sparato e ferito alla gamba un ragazzo di 26 anni, sempre nel corso della stessa aggressione.

I detective, guidati da Marco Calì e Vittorio La Torre e coordinati dal Pm Stefano Civardi, sono arrivati all'artista grazie alle immagini delle telecamere della zona e alle testimonianze dei presenti. L'8 gennaio la sparatoria sarebbe maturata durante uno scontro tra due gruppi rapper rivali di San Siro, il noto collettivo Seven 7oo e un altro legato a Kappa 24K. Al centro della lite, finita a colpi d'arma da fuoco, vi sarebbero questioni legate a diritti d'autore e case discografiche. Prima di passare alle vie di fatto i rapper 'nemici' si sarebbero prima confrontati e 'dissati' su Instagram e TikTok. Prima della sparatoria in Piazza Falterona, i due gruppi si sarebbero fronteggiati altre due volte. Prima della sparatoria