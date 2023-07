Trapper a processo: in aula il video pre-sparatoria

Le immagini delle scene che precedono la sparatoria avvenuta lo scorso 3 luglio in via Tocqueville, zona Garibaldi. Questo il contenuto del video mostrato in aula mercoledì 5 luglio durante il processo in cui sono imputati anche i due trapper Baby Gang e Simba La Rue, ovvero Zaccaria Mouhib e Saida Mohamed Lamine.

Davanti alla settima sezione penale del Tribunale di Milano, un poliziotto, sentito come testimone, ha descritto le scene del filmano: il momento in cui appare l'arma, una successiva colluttazione e il punto in cui i ragazzi si contendono la pistola con la quale, successivamente, sono stati gambizzati due ragazzi senegalesi. Rispondendo alle domande della pm Francesca Crupi, l'agente ha indicato l'attimo del video in cui viene sparato un colpo, distinguibile solo da un velocissimo bagliore.

Presenti in aula i trapper, assistiti dall'avvocato Niccolò Vecchioni, che come gli altri sei ragazzi della loro 'crew', incluso il loro manager 'Malippa' (all'anagrafe Mounir Chakib) sono accusati a vario titolo di rissa, rapina, lesioni e porto abusivo di arma da sparo (una pistola). Baby e Simba sono finiti a processo dopo l'inchiesta della Squadra mobile di Milano, guidata da Marco Calì, e dei carabinieri della compagnia Duomo, coordinata da Gabriele Lombardo, nata dopo la folle notte andata in scena lo scorso 3 luglio a due passi da corso Como, quando un 27enne e un 28enne, entrambi senegalesi, erano rimasti feriti alle gambe dopo essere stati colpiti da alcuni spari. L'escalation di violenza, secondo gli investigatori, era arrivata a seguito di una rissa.