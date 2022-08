Faida tra rapper milanesi, gli amici di Simba: "Il sequestro di Touché è una montatura"

Botte vere, ma sequestro finto. Questa la tesi con la quale, davanti al gip Guido Salvini, si sono difesi 3 dei 9 ragazzi arrestati venerdì scorso nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal pm Francesca Crupi che, secondo l'accusa, avrebbe messo fine a una 'faida' tra due gruppi rivali di trapper.

Al giudice, in particolare, lunedì 1 agosto hanno parlato 2 giovani senegalesi e Chakib Mounir, conosciuto come 'Malippa', manager di Simba, al secolo Mohamed Lamine Saida, rapper ventenne con centinaia di migliaia di follower e dimesso recentemente dall'ospedale dove si trovava ricoverato a causa di un accoltellamento avvenuto a Treviolo (Bg). Secondo gli amici di Simba, il loro gruppo sarebbe sì venuto alle mani con i rivali associati a Baby Touché, ma i video del suo sequestro, postati su Instagram, sarebbero stati concordati: si sarebbe trattato di una montatura, nonché dell'inizio di una collaborazione per avere sempre più like e follower, e monetizzarli attraverso contratti musicali.

Assistiti dall'avvocato Niccolò Vecchione, che ha già chiesto la revoca dell'arresto, i tre ragazzi hanno respinto l'accusa di aver rapito la sera del 9 giugno scorso il leader dalla banda antagonista, il rapper padovano Baby Touché. Secondo la loro ricostruzione, l'incontro tra i due gruppi in via Boifava sarebbe stato un caso. Dopo essersi picchiati per alcuni contrasti avuti in precedenza, avrebbero deciso di girare dei video e di pubblicarli sui social. La vittima, apparsa con tanto di volto "sanguinante e tumefatto" tra insulti e parole di dileggio, è stata poi rilasciata a Caloziocorte, nel Lecchese. Una versione ben diversa dai fatti emersi dalle indagini e riportati nell'ordinanza del Gip Salvini. Martedì dovrebbero essere interrogati Simba la Rue e un ultimo arrestato.

Il sequestro e l'aggressione di Baby Touché

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nella notte tra il 9 e il 10 giugno, Baby Touché sarebbe stato aggredito, sequestrato e malmenato in un parcheggio di via Boifava a Milano dalla gang di Simba La Rue (anche lui presente). La vittima, sarebbe stata aggredita da più persone (armate di coltelli e spade), caricata su una Mercedes Classe A e picchiata a sangue. Alla fine del pestaggio Baby Touché era stato ripreso con il naso sanguinante mentre lo invitavano sarcasticamente a salutare i propri fan sui social. Il video era poi stato rilanciato dalle rispettive 'tifoserie' sempre sui social, con promesse di vendetta.