Minacce a Staffelli e alla figlia: sorveglianza speciale per il rapper MrRizzus

Sorveglianza speciale per Simone Rizzuto, aka Mr Rizzus. A decidere del provvedimento per il rapper 25enne è stato il tribunale di Milano a seguito anche delle minacce fatte all'inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli e a sua figlia Rebecca.

La misura, della durata di un anno, è stata applicata dalla questura di Monza, città dove il cantante risiede, per i suoi comportamenti "antisociali e pregiudizievoli per la sicurezza e la tranquillità pubblica", incluse le minacce e "le condotte denigratorie e persecutorie" contro Valerio Staffelli di Striscia e la figlia Rebecca.

In precedenza, MrRizzus si era già scagliato con Vittorio Brumotti e la sua fidanzata a causa di un servizio sullo spaccio nel centro di Monza. Ora, per non incorrere in altri provvedimenti del tribunale, il 25enne dovrà vivere "onestamente e rispettare le leggi" fissando una dimora "certa" dalla quale potrà allontanarsi solo se avvisa la polizia. Off limits anche le uscite tra le 22 e le 7 e gli incontri con pregiudicati. Il rapper avrà inoltre l'obbligo di andare al Sert per iniziare una disintossicazione dagli stupefacenti.

Il rapper quando aveva solo 17 anni era stato già condannato a 9 mesi per aver perseguitato l'ex fidanzata, che aveva anche obbligato a lasciare le scuole superiori perché frequentate da "troppi maschi". Leader della banda trap Gang 20900, Rizzuto aveva inoltre aggredito, picchiato e rapinato uno straniero, arrivando a spezzargli il femore. Per questo era stato condannato ad altri 2 anni e 4 mesi. In alcuni video, infine, aveva invitato i suoi follower a commettere atti di violenza sessuale ai danni della figlia di Staffelli, oltre a offendere ripetutamente il personaggio televisivo.