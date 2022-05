Rave di Caresana, identificati centinaia di ragazzi

Diverse centinaia di giovani sono stati identificati e alcuni denunciati per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti dai carabinieri intervenuti a Caresana, nel vercellese, dove, dietro, al cimitero, in un'area boschiva vicino al fiume Sesia si è svolto un rave party a cui hanno partecipato un migliaio di persone provenienti dalle province di Torino e Milano, dalla Svizzera e dalla Francia.

Fin dall'inizio del raduno, cominciato nella serata del 30 aprile, le forze dell'ordine hanno limitato l'accesso dell'area invitando le persone a tornare indietro. In queste ore gli organizzatori del rave stanno smontando le apparecchiature utilizzate per diffondere la musica.