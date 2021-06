Il rave con 700 'no mask' da tutto il nord Italia nel paese vicino a Codogno

Si sono dati appuntamento in una cava e hanno rifiutato di andarsene per ore

Un rave non autorizzato in una cava per ballare insieme, senza alcun distanziamento né mascherine. È quanto avvenuto a Maleo, paese del Lodigiano vicino a Codogno. Oltre 700 le persone provenienti un po' da tutto il nord Italia si sono date appuntamento per il party e si sono rifiutate di andarsene per ore.

Dopo un tamtam sui social, verso mezzanotte di domenica 27 giugno gruppi di persone sono arrivate a gruppi nella cava di Cascina Ronca di Maleo, paese dove l'Ats ha riscontrato la presenza di tre casi di variante Delta tra dieci persone trovate positive.

I partecipanti hanno rotto lucchetti e recinzioni per entrare nello spazio e iniziare la festa con tanto di casse acustiche a bordo di camion, vendita di alcolici e illuminazione. Sul posto sono accorse forze dell'ordine e il sindaco, Dante Sguazzi, che hanno invitato i ragazzi ad andarsene. Di tutta risposta i presenti si sono rifiutati sostenendo di essere contro tutte le regole anti pandemia.

"Tuttora sono lì delle persone e purtroppo ora si stanno disperdendo ovunque, alcuni ubriachi o drogati e qualcuno, a Maleo, ha già segnalato persone nel parco giochi comunale per bisogni fisiologici. Speriamo tutto questo finisca presto". Queste le parole del primo cittadino a commento dell'episodio.