Il "rave" per le strade del centro di Milano

Prima il corteo dei sindacati, poi uno spezzone del serpentone - la componente "Smash repression" - che si stacca, assalta e saccheggia un negozio dà vita a una sorta di rave in pieno centro a Milano. È quello che è successo nel pomeriggio di lunedì 1° maggio, giorno della festa dei lavoratori.

Il corteo era partito alle 15.30 da piazza XXIV Maggio in direzione del centro città. In piazza resistenza partigiana gli appartenenti al sindacalismo di base hanno proseguito verso piazza Duomo "dove la loro iniziativa ha avuto termine senza rilievi di sorta", ha puntualizzato la questura. La componente "Smash repression" si è invece diretta in via De Amicis raggiungendo Piazza Castello, dove è iniziata la festa.

Alcuni manifestanti di questo spezzone, arrivati in piazzale Cadorna, hanno scardinato la porta di un esercizio commerciale rubando bottiglie di alcolici. Da Via Fatebenefratelli fanno sapere che "sono in corso accertamenti per l'individuazione dei responsabili". Sempre negli stessi attimi alcuni poliziotti sono stati investiti da un getto di colla, i responsabili - due italiani - sono stati indagati per resistenza a pubblico ufficiale e imbruttimento.